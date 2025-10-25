La discussione politica sui lavori di ammodernamento e ristrutturazione della casa della Fiorentina, ovvero lo stadio Artemio Franchi prosegue. Dai banchi dell'opposizione a Palazzo Vecchio, fanno sentire la loro voce anche i consiglieri di Fratelli d'Italia, Angela Sirello e Matteo Chelli.

“Manca ancora il cronoprogramma”

“Apprendiamo dalla stampa che il cronoprogramma aggiornato dei lavori di riqualificazione dello stadio Franchi sarà reso definitivamente noto la prossima settimana - hanno fatto sapere i due - con una determina dirigenziale, nonostante sia già a conoscenza dell’amministrazione, evidentemente".

“Somministrazione parziale dell'informazione”

E poi: “Questa somministrazione parziale dell’informazione nel tempo è sintomo di un grave problema di trasparenza e comunicazione che affligge questa Giunta, ormai sempre più asserragliata nella torre eburnea e lontana dalla città. Ma a chi vogliono darla a bere? Ieri anche l’assessore Giorgio ha voluto dire la sua. Effettivamente, mancava qualcuno che aggiungesse altro “nulla” al “nulla” di questi mesi”.

“Servono soldi e manca la gara per il secondo lotto”

E infine: "Ci piacerebbe capire sulla base di quali fondamenti giuridici ed economici si possa parlare del 2029 come di termine ultimo dei lavori se mancano ancora sul piatto 45 milioni di euro e non è stata effettuata la gara per l’affidamento dei lavori del secondo lotto. Evidentemente, dopo le sonore bocciature incassate sul piano della realtà e il gentile disimpegno dell’ex sindaco, per questa amministrazione è giunta l’ora di darsi alla cristallomanzia. Non resta, ora, che una bella lezioncina di trasparenza, libertà, democrazia in Consiglio comunale, giusto per completare a dovere il quadro dell’ipocrisia”.