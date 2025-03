La Fiorentina Primavera farà i conti con una nuova regola riguardante i portieri. Ecco di cosa si tratta e come verrà applicata

Giorni fa l'IFAB ha approvato la sperimentazione della nuova regola che riguarda i portieri, i quali non potranno tenere il pallone in mano più di 8 secondi pena la concessione di un calcio d'angolo a sfavore. Tramite un comunicato la Lega Serie A ha stabilito che tale nuova regola verrà applicata, in via sperimentale, a partire dalla 29esima giornata del campionato Primavera 1.

Come funziona la nuova regola

Anche la Fiorentina di Galloppa, e in particolare i suoi portieri, dovranno quindi fare i conti con questa nuova regola a partire dalla gara di sabato mattina con la Juventus. Ricordiamo che dal momento in cui il portiere prende in mano il pallone l'arbitro comincerà il conto alla rovescia, utilizzando una mano alzata per indicare chiaramente il conto da cinque a zero. Se il portiere terrà il pallone in mano oltre il limite consentito verrà ammonito e si procederà con un corner dalla bandierina più vicina alla sua posizione al momento del fischio.