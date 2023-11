La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: in difesa c'è Comuzzo. Tornano titolari Martinelli in porta e Sene in attacco

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha diramato le sue scelte per la gara contro il Torino. Tra i pali si rivede Martinelli, mentre in difesa c'è Comuzzo. A centrocampo gioca Amatucci, in attacco con Rubino e Braschi torna titolare Sene.

Torino (4-3-3): Bellocci; Bianay, Rettore, Dellavalle, Mendes; Silva, Ruszel, Dalla Vecchia; Longoni, Padula, Ciammaglichella.

Fiorentina (3-4-1-2): Martinelli; Comuzzo, Biagetti, Romani; Vigiani, Harder, Amatucci, Fortini; Rubino; Braschi, Sene.