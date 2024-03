In vista di Fiorentina-Roma di stasera, il giornalista Alberto Polverosi ha analizzato la situazione dei due tecnici sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio: “De Rossi ha cominciato ora con la Roma e aveva una pesante eredità, ma non ci ha messo molto a riempire il cuore dei tifosi delusi dal passato e dall'addio di Mourinho. C'è grande carica, emozione e coinvolgimento”.

“Eppure non è così ovunque”

E prosegue: “Eppure, salendo dal Tevere all'Arno, si capisce che non è così ovunque. Italiano, per altro, è al terzo anno di lavoro alla Fiorentina. Alla prima stagione ha riportato la Viola in Europa; alla seconda ha stabilito il record di partite giocate, sessanta, con due finali; alla terza è sempre in lotta per un posto in Europa, è in semifinale di Coppa Italia e ha vinto l’andata degli ottavi di Conference. Ma sembra non bastare”.

“Qualcuno si è stancato di lui o il contrario?”

E infine: “A Firenze c'è una discussione continua su Italiano. Non è amato, certamente stimato, ma spesso criticato. Capiremo presto se qualcuno si è stancato di lui, o se lui si è stancato di qualcuno”.