Primavera, le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina: Sene guida l’attacco, si rivede Falconi. Ben tre debutti per la prima di Galloppa

Da poco diramate le formazioni ufficiali della prima partita di Primavera 1 tra Roma e Fiorentina. Galloppa, alla prima ufficiale da successore di Aquilani, sceglie Vannucchi in porta, difesa a tre con Biagetti, Sadotti ed Elia. Davanti a loro Vigiani, Falconi, Vitolo e Denes, mentre c'è la coppia Presta-Rubino alle spalle di Sene.

Da segnalare il ritorno in campo di Falconi, che non giocava dallo scorso 4 marzo per alcuni guai al collaterale. È lui uno dei fuoriquota insieme a Sene, Biagetti e Vigiani. Da segnalare i debutti di Sadotti, Rubino e Vannucchi, due 2006 ed un 2007. Squalificato e assente Harder. Non convocato Martinelli, terzo portiere di Italiano.

FIORENTINA (3-4-2-1): Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Presta, Vitolo, Sene, Denes, Sadotti, Rubino, Falconi, Elia. A disp.: Tognetti, Scuderi, Spaggiari, Keita, Pisani, Maggini, Braschi, Kouadio, Guidobaldi, Fortini, Caprini.

ROMA (3-4-3): Marin; Keramitsis, Golic, Chesti; Mannini, Pisilli, Vetkal, Louakima; Costa, Misitano, Cherubini. A disp.: De Franceschi, Plaia, Ienco, Marazzotti, Bolzan, Alessio, Ivkovic, Guerrero, Mlakar, Graziani.