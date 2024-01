C'è la firma dell'ex centravanti della Fiorentina, Arthur Cabral, nella vittoria ottenuta dal Benfica contro il Braga (3-2) in una gara valida per gli ottavi di finale della Coppa del Portogallo.

Un bel gol

L'attaccante brasiliano ha trovato una bella rete al 44', quella del momentaneo 2-1 per la sua squadra, quando si è liberato di tacco di un avversario in area di rigore e poi ha battuto il portiere del Braga con un sinistro forte ravvicinato.

La celebrazione

Bella l'esultanza del giocatore che, d'istinto, si è buttato addosso ai tifosi del Benfica presenti in tribuna. Poi la celebrazione: “Una notte più che speciale per me e per tutti i sostenitori del Benfica. Una grande vittoria che ci porta ai quarti di finale. Sono molto felice”.