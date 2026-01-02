FOTO - Visite mediche per Solomon. Poi sarà la volta della firma con la Fiorentina
Foto: MS/Fiorentinanews.com
Pronti, via: il calciomercato invernale è iniziato e la Fiorentina si è già assicurata il primo rinforzo. Oggi, infatti, è il giorno di Manor Solomon in viola. Fabio Paratici porta il suo primo acquisto al club, in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham.
Il giocatore israeliano è già arrivato a Firenze e si è presentato in tarda mattinata all'aeroporto di Peretola. Adesso Solomon sta svolgendo le visite mediche con la Fiorentina, prima di firmare il contratto.
Ecco le foto pubblicate dai canali ufficiali del club:
