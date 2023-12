Il tecnico del Monza Raffaele Palladino sembra non avere dubbi sull'undici da schierare contro la Fiorentina. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, e davanti a lui a fare muro la difesa composta da D'Ambrosio, il recuperato Pablo Marì e Caldirola. A centrocampo agiranno ai lati Ciurria e Kyriakopoulos, nel mezzo invece la coppia formata da Gagliardini e Pessina. In attacco Colpani e Dany Mota si muoveranno in supporto dell'unica punta Colombo.

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.