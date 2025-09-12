Primavera, domani la Fiorentina affronta la Roma. Guidi: "Viola favoriti per lo scudetto, servirà una prestazione perfetta"

Domani pomeriggio la Fiorentina Primavera scenderà in campo contro la Roma. Il tecnico dei giallorossi Federico Guidi ha parlato della partita ai canali ufficiali del club: “I viola sono i candidati principali alla vittoria del campionato. Hanno mantenuto lo stesso staff tecnico e quindi le stesse idee di gioco. Tantissimi protagonisti sono gli stessi della scorsa stagione, ma sono stati fatti anche degli investimenti per alzare il livello. Per noi è una sfida stimolante, inoltre è stata la scorsa semifinale scudetto e sappiamo che la Fiorentina è sempre un avversario ostico. Servirà la migliore Roma per venirne a capo”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo lavorato con il gruppo che non è andato in Nazionale, mancavano 7-8 giocatori. Abbiamo fatto diverse sedute e siamo soddisfatti di come hanno lavorato i ragazzi in questi giorni. La squadra è in netto miglioramento e anche la prestazione col Sassuolo lo ha dimostrato”.