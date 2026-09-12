Gosens trova il suo primo gol (ed è un gran gol) per punire la sua ex squadra - VIDEO
E' arrivato anche il primo gol stagionale per l'ex giocatore della Fiorentina, Roben Gosens.
L'esterno sinistro ha aperto le marcature in Union Berlino-Schalke 04, gara di Bundesliga vinta da quest'ultima squadra, dove gioca Gosens, per 3-1.
Girata al volo
Una bella girata al volo di sinistro per mandare la palla prima sul palo e poi in fondo al sacco da parte del 32enne che poi, non ha esultato per rispetto della sua ex squadra.
Un anno a Berlino
Sì, perché prima di arrivare alla Fiorentina, lo stesso Gosens ha disputato una stagione con la maglia dell'Union Berlino addosso.
💬 Commenti