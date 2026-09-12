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Gosens trova il suo primo gol (ed è un gran gol) per punire la sua ex squadra - VIDEO

Claudio Tirinnanzi /
Robin Gosens
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E' arrivato anche il primo gol stagionale per l'ex giocatore della Fiorentina, Roben Gosens

L'esterno sinistro ha aperto le marcature in Union Berlino-Schalke 04, gara di Bundesliga vinta da quest'ultima squadra, dove gioca Gosens, per 3-1. 

Girata al volo

Una bella girata al volo di sinistro per mandare la palla prima sul palo e poi in fondo al sacco da parte del 32enne che poi, non ha esultato per rispetto della sua ex squadra. 

Un anno a Berlino

Sì, perché prima di arrivare alla Fiorentina, lo stesso Gosens ha disputato una stagione con la maglia dell'Union Berlino addosso. 

 

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