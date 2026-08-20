Basler: "Ma quali sono state le prestazioni di Gosens negli ultimi anni? Non riesco proprio..."

Il passaggio di Robin Gosens dalla Fiorentina allo Schalke 04 è di quelli che fa discutere in Germania. E c'è anche chi non lo giudica in maniera positiva per le sorti dei Blu Royal.

“Non sono sicuro che…”

"Non sono sicuro che sia stato un buon trasferimento, che sia stata un'operazione giusta". E' quanto detto dall'ex grande calciatore del Werder Brema, divenuto poi allenatore e dirigente, Mario Basler.

“Quando gli sento dire che lo Schalke era il ”club dei sogni" e “ho sempre voluto tornare allo Schalke', mi chiedo, ma dov'è stato per lo Schalke negli ultimi 25 anni per essere così appetito da Gosens?”.

“Quali sono state le sue prestazioni?”

Basler ha poi concluso: "A dire il vero, non riesco proprio a capire le prestazioni di Gosens negli ultimi anni".