Gosens: "In Italia sono stato benissimo, ci chiedevamo se valesse la pena muoversi da Firenze. Il destino mi ha portato qua"
Robin Gosens, ex giocatore della Fiorentina passato allo Schalke 04 in questa sessione di mercato, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport parlando di vari temi, tra cui il ritorno in patria e il ruolo di Dzeko nella decisione (QUI la prima parte dell'intervista).
Sul ritorno allo Schalke
“Da una parte è sempre stato un obiettivo, perché volevo chiudere un cerchio che è iniziato vent’anni fa. Dall’altra in Italia mi sono trovato benissimo, la mia famiglia stava veramente bene e, a un certo punto, quell'obiettivo si è allontanato. Dopo aver trovato casa a Firenze abbiamo fatto alcune considerazioni, chiedendoci se valesse la pena muoversi di nuovo. Alla fine, quest'estate, si sono messe insieme alcune cose e il destino mi ha portato qui e sono veramente felice”.
Sull'influenza di Dzeko
“In queste settimane abbiamo parlato tantissimo. Prima era lui che provava a convincermi a venire, mentre quando sono arrivato l’ho chiamato io per convincerlo a fare un altro anno con noi. È la terza volta che posso dividere lo spogliatoio con lui: è una cosa che succede raramente nel mondo del calcio. Sono contento perché Edin, a parte essere un grande campione, è soprattutto una persona strepitosa: sono davvero grato di poter fare un altro anno nella mia squadra del cuore con lui”.