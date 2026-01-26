Cecchi: "Mandragora e Ndour sono come il pallone arancione: non li vedo. Fazzini? Per me rimane un mistero"

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e del centrocampo viola.

I titolari

“Mandragora e Ndour? Sono come il pallone arancione, io non li vedo. Mandragora un po' meglio. Devo dire che, se rimane, io lui lo metto sempre titolare perché stiamo parlando di un giocatore che segna tanto e a noi serve questo. Ed è anche un equilibratore”.

Il centrocampo ideale

“Nel mio centrocampo ideale schiero Fagioli, che in mezzo è imprescindibile, Mandragora e uno tra Fabbian e Brescianini. Fazzini? Per me rimane un mistero la sua gestione”.