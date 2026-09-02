Pazzini: "L'Europa partendo da -19 la gioia più bella. Come tutti i ritiri"

Giampaolo Pazzini, tra le leggende coinvolte nel match di questa sera al Franchi, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: "Una sensazione meravigliosa, essere qua in una giornata così importante per questa società è motivo di grande orgoglio. Ritrovare i vecchi compagni e i vecchi dirigenti dopo tanti anni è stata una giornata incredibile".

“Il tempo non sembra essere passato”

Ha aggiunto: "Grande motivo di orgoglio aver giocato in questa squadra. Anni meravigliosi, siamo arrivati in Europa League e poi in Champions. Eravamo un gruppo veramente bello e, ritrovandoci, siamo stati bene come stavamo bene in quegli anni là. E' come se il tempo non fosse passato: eravamo un gruppo spettacolare ed è stata una delle forze dei risultati di quegli anni".

I ricordi più belli in viola



In conclusione: "Sono veramente tanti i ricordi. Abbiamo vissuto una salvezza all'ultima giornata, poi la Champions l'anno di Toni Scarpa d'Oro. Poi la penalizzazione e nonostante il -19 è stata l'annata più bella: eravamo terzi però siamo riusciti ad arrivare in Europa League. Poi la Champions l'anno dopo con il gol di Osvaldo: sono state annate strepitose e momenti veramente bellissimi. La cosa più bella però erano tutti i ritiri: stavamo bene e ci divertivamo".