La Fiorentina si è convinta: è ora di blindare Fortini. La maxi offerta estiva della Roma

L'area tecnica della Fiorentina si è convinta: è arrivato il momento di mettere quanto prima nero su bianco il prolungamento dell'esterno viola, Niccolò Fortini.

Nuovo contratto

Il giocatore attualmente percepisce un ingaggio inferiore ai 100 mila euro a stagione: l'obiettivo, secondo quanto riportato da La Nazione, è quello di trovare un accordo almeno fino al 2030 con un robusto adeguamento di ingaggio.

Il tentativo dela Roma

C'è dunque il bisogno di blindare questo ragazzo che nel corso dell'estate è stato corteggiato in maniera insistente dalla Roma che era arrivata a fare un'offerta complessiva, tra prestito e obbligo di riscatto, di circa 16 milioni di euro.