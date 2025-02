Tutto l'affetto di Firenze: in 4mila a Verona per rincorrere sottotraccia il grande obiettivo

Saranno 3500, forse 4000 i tifosi della Fiorentina che oggi raggiungeranno Verona per sostenere la squadra viola nel delicato match contro l'Hellas. Un segnale forte di affetto da parte di una tifoseria che fa capire quanto creda ancora nella squadra e negli obiettivi stagionali.

Obiettivi sottotraccia

Niente questione di vita o di morte, ma se si vuole rincorrere l'Europa che conta il treno passa anche dal Bentegodi e la salita è obbligatoria. In casa Fiorentina l'ambizione c'è, però gli obiettivi rimangono sottotraccia se non quello di “fare meglio del girone d’andata”, come detto da un Palladino che non ha mai voluto indicare un traguardo preciso.

Treni da prendere

La spinta di Firenze in proporzione più ridotte di quel 2006, con 20mila viola presenti contro il Chievo per un posto in Champions. Poi calciopoli cancellò il sogno rimandandolo a due anni dopo. Il sogno rimane quello. Finché si può. Ma il treno adesso va preso. Subito.