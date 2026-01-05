Fazzini offerto a due squadre di Serie A. Ma la volontà del giocatore è chiarissima

Da qualche ora, tra i nomi in uscita della Fiorentina si paventa anche quello di Jacopo Fazzini, che è da qualche ora rientrato a disposizione di Vanoli dopo una lunga assenza per infortunio.

Proposto a due squadre

Sicuramente tra i più brillanti di questo inizio di stagione, il tifoso viola è rimasto incastrato in un calderone caotico targato Fiorentina. Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, il giocatore sarebbe stato offerto alla Lazio e al Bologna, che lo ha sempre apprezzato e che potrebbe prenderlo in caso di cessione di Fabbian.

La volontà del ragazzo

C'è un però. Al momento il giocatore non vuole lasciare Firenze dopo appena pochi mesi dal suo arrivo. La sua intenzione sarebbe quella di rimanere in viola per lottare per la salvezza.