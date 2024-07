Il primo giorno di campagna abbonamenti sorride alla Fiorentina: ecco quante tessere sono state rinnovate oggi

Se c'era qualche dubbio, i tifosi - almeno una parte - della Fiorentina hanno fugato ogni perplessità. Nonostante la ridottissima capienza, i mille cavilli della campagna abbonamenti, il calciomercato che non regala gioie, nel primo giorno d'apertura dei tagliandi sono state rinnovate circa tremila tessere.

Gli abbonati ‘Pro’ non hanno perso tempo

Un dato che comunque non deve sorprendere più di tanto, dato che - con la capienza massima fissata sui 27mila posti - molti abbonati ‘Easy’ corrono il rischio di non riuscire a confermare il proprio posto. O comunque, non riuscire ad abbonarsi nella nuova Curva Fiesole, che poi sarebbe la Ferrovia.

Un numero già di suo rilevante

D'altronde, gli abbonati non-'Pro' dovranno aspettare quasi un'altra settimana intera, perché solo mercoledì prossimo alle 15 aprirà la possibilità per gli Easy di rinnovare l'abbonamento. Intanto, resta il dato dei 3000 circa di quest'oggi. Un numero che farà certo sorridere il presidente Commisso.