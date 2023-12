Zirkzee banchetta e anche il Bologna batte la Salernitana, sbarcando in zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo esterno pesante per il Bologna che vince a Salerno per 2-1 grazie alla doppietta nel primo tempo di un super Zirkzee. La squadra di Motta ha subito poi la rete di Simy a tempo scaduto, soffrendo nel finale ma portando poi a casa i 3 punti. I rossoblù scavalcano così ben 4 squadre, compresa la Fiorentina, sbarcando in zona Champions.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 38, Juventus 36, Milan 29, Bologna 25, Napoli 24, Roma 24, Fiorentina 23, Atalanta 23, Lazio 21, Monza 21, Torino 20, Frosinone 19, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11, Cagliari 10, Salernitana 8.