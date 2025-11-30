Goretti: "Dico ai calciatori che la strada giusta è questa. Non si può cambiare una situazione così con un click"
Il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha fatto sentire la voce della società dopo l'ennesima sconfitta di questa stagione fin qui sciagurata: “Sicuramente possiamo analizzare la partita in due maniere diverse: se si guarda o meno la classifica. Non guardiamola e diciamo che abbiamo giocato in crescendo e che non siamo stati fortunati. Almeno un gol lo avremmo meritato. Quello che voglio dire ai calciatori è che la strada giusta è questa e che ci sono obiettivi chiari settimanali, ovvero ottenere tre punti in ogni partita”.
E poi: “Sappiamo che non si cambia una situazione con un click, ma giorno per giorno. Dobbiamo assolutamente che la fortuna torni dalla nostra parte e dobbiamo meritarcela. Questo deve essere il nostro momento e il nostro pensiero”.
E infine: “Quando i ragazzi sono rientrati dallo spogliatoio ho sentito dire che con la Fiesole ci salviamo. Venire fuori insieme da questa classifica, dobbiamo toglierci questa situazione dal cervello”.