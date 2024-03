Su La Gazzetta dello Sport c'è spazio per la Fiorentina a pagina 20, con il titolo in taglio alto: “Il viola che avanza”, in occhiello: “Barak e Nzola i due pupilli danno a Italiano la spinta in più” e “La Conference trampolino di lancio per entrambi ma il tecnico ne avrà bisogno anche in campionato”.