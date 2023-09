L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Oreste Cinquini, è tornato a parlare in Russia della separazione avvenuta tra Aleksandr Kokorin e il club viola.

L'attaccante se n'è andato nonostante un'estate positiva passata in gruppo: “Si è fatto vedere benissimo nel precampionato alla Fiorentina - ha detto Cinquini a RB Sport - ma la società ha deciso di separarsene perché c'erano sette giocatori che si contendevano tre posti in attacco. In questa situazione, per Sasha era impossibile restare alla Fiorentina, quindi è tornato a Cipro. Semplicemente non c’era altra soluzione”.

Poi Cinquini ha aggiunto: "Ha giocato benissimo nelle amichevoli, Vincenzo Italiano ha parlato molto bene di lui. Ho parlato anche con il direttore sportivo della Fiorentina (Pradè ndr), anche lui mi ha detto che Kokorin è diventato un calciatore diverso, una persona nuova. Solo recensioni positive per lui. Ma la squadra ha Nzola, Beltran, Sottil, Ikone, Gonzalez, Kouame, tanti giocatori offensivi. E l'Aris è un'ottima soluzione in una situazione del genere”.