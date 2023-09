Anatoliy Tymoshchuk, vice allenatore dello Zenit San Pietroburgo, ha espresso a Match TV la sua opinione sul trasferimento dell'attaccante russo Aleksandr Kokorin: “Nel mondo del calcio dobbiamo spesso parlare del fatto che un calciatore non si è pienamente realizzato, di un livello non raggiunto. Abbiamo visto le dichiarazioni di Kokorin, è soddisfatto della sua carriera e del suo sviluppo. Questa è la cosa più importante”



E prosegue: “Sasha è un giocatore di alta qualità che avrebbe dovuto giocare con tranquillità nella Fiorentina, come in qualsiasi altro campionato di punta, ma ci sono ragioni per tutto ciò che non gli ha permesso di farlo”.