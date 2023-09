Oreste Cinquini, ex dirigente sportivo ed esperto conoscitore del calcio russo, ha espresso la sua opinione sulla partenza definitiva dalla Fiorentina dell'attaccante Aleksandr Kokorin, tornato all'Aris Limassol a Cipro:“Kokorin si è fatto vedere benissimo nel precampionato alla Fiorentina, ma la società ha deciso di separarsene perché sette giocatori si contendevano tre posti in attacco. In questa situazione, per Sasha era impossibile restare alla Fiorentina, quindi è tornato a Cipro. Semplicemente non c’era altra soluzione”.

E prosegue: “Mi chiedete se Kokorin fosse rimasto alla Fiorentina avrebbe segnato 5-7 gol? Vi rispondo di. Ha giocato benissimo nelle amichevoli, Vincenzo Italiano ha parlato molto bene di lui. Ho parlato anche con il direttore sportivo della Fiorentina, anche lui mi ha detto che Kokorin è diventato un calciatore diverso, una persona nuova. Solo recensioni positive. Ma la squadra ha Nzola, Beltran, Sottil, Ikone, Gonzalez, Kouame, tanti giocatori offensivi”.