Aleksandr Kokorin ha lasciato la Fiorentina: il russo ha scelto di tornare all'Aris Limassol per proseguire la sua carriera. A tal proposito, l'ex numero 91 viola ha rilasciato un'intervista a Championat.com. Ecco le sue parole: “Sono tornato alla Fiorentina con tanta voglia di allenarmi e di giocare. Restare alla Viola per una stagione con un posto stabile in rosa è un'altra storia, non mi ero illuso particolarmente".

E aggiunge: “Il compito era rimettersi in buona forma, a prescindere dal futuro. Ad essere sincero, non mi aspettavo che tutto andasse così bene in termini di preparazione alla stagione. Non ho perso un allenamento. Fisico, condizioni di gioco, fiducia, stato emotivo: alla Fiorentina ero più soddisfatto che mai. Era ovvio che sarei stato pronto per uscire e giocare a questo livello”.

Infine, altre parole al miele sulla Fiorentina: “Vorrei sottolineare l'atteggiamento dello staff tecnico, dell'intera squadra e dei tifosi. Durante questo periodo di permanenza, l'opinione su di me è cambiata. La società ha notato che stavo bene e mi ha sostenuto: in questo periodo ha ricevuto due richieste per me, ma le ha respinte e ha risposto: 'Abbiamo bisogno di Kokorin'. Allo stesso tempo, non mi lasciavano giocare molto. Una situazione duplice... Ma questa è una cosa del passato. Ho ringraziato la Fiorentina e ripeto che abbiamo lavorato molto bene insieme in estate”.