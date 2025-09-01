Ore calde per il mercato in uscita in casa Fiorentina: Richardson conteso tra due squadre, il marocchino preferisce l'estero. I dettagli

Se il mercato in entrata potrebbe essere chiuso in casa Fiorentina, non lo è certamente quello in uscita. Tra i nomi che potrebbero salutare in queste ultime ore di mercato c'è quello di Amir Richardson.

Le squadre interessate

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, per il classe 2002 ci sarebbe una corsa a due tra il Siviglia e il Pisa. Entrambe le squadre vorrebbero prenderlo in prestito secco e queste ultime ore saranno decisive.

Le preferenze di Richardson

Il marocchino avrebbe manifestato una preferenza per il trasferimento in Spagna, con gli andalusi che però sono da tempo alle prese con una serie di problemi finanziari. Il Pisa ha già chiuso l'operazione Nzola con la Fiorentina e i nerazzurri starebbero lavorando molto per superare la concorrenza iberica.