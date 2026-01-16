Tentare il tutto per tutto per Fortini: la Fiorentina ci prova. Intanto gli altri club si muovono

Nel mercato invernale della Fiorentina, subentra la questione Niccolò Fortini. Il classe 2006 ha un contratto con il club viola in scadenza nel 2027 e il club si sta monitorando adesso per il rinnovo, eppure la questione è tutt'altro che banale.

Fiorentina-Fortini, presto la proposta di rinnovo. E sarà un'offerta alzata

Al momento c'è distanza tra le parti. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la volontà della Fiorentina è provarci fino all'ultimo: il club alzerà l'offerta per Fortini e farà presto la sua ufficiale proposta di rinnovo del contratto. Consapevole che dovrà muovere un tentativo consistente.

Intanto gli altri club…

Intanto le concorrenti si muovono, in quanto il laterale viola attira molteplici club. La Roma spinge e per ora ha fatto la proposta più alta, comunque lontana dalle richieste della Fiorentina. Ora si è iscritta alla corsa anche la Juventus, che ha sondato il terreno. Attenzione anche ad alcuni tentativi dall'estero, non da escludere.