Durante un collegamento su Lady Radio, l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo si è espresso su alcuni argomenti caldi di casa viola.

‘Gonzalez via? Se ne prendi uno migliore…'

“Beltran è una seconda punta capace di agire anche in area di rigore. Paragone con Baiano? Non saprei, però penso debba giocare con un riferimento davanti, sfruttando il lavoro sporco dell'attaccante di riferimento. Per me non può fare la prima punta in Italia, poi se c'è la necessità, ha dimostrato di essere svelto e furbo e di capire le situazioni. Gonzalez via? Se ne prendi uno più forte, va bene tutto. Vale 30-35 milioni e con in tasca tutti quei soldi ci si può dedicare all'acquisto di un certo tipo di calciatore".

‘Servono 3 giocatori in mezzo al campo’

“Ikone penso abbia l'ultima occasione, dopo anni di fallimenti. C'è il nuovo allenatore che potrebbe anche rilanciare chi ha molto deluso. Aspettiamo di capirne un po' di più appena Palladino metterà in campo la squadra titolare. A centrocampo non ho capito quali siano le opzioni. Lovric è un giocatore normale con delle buone qualità, se non costa oltre i 10 milioni…La necessità è avere almeno 3 giocatori in mezzo al campo che sappiano dove andare. Servono riferimenti sicuri in mediana, è essenziale per la stagione”.