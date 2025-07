Toni: "Pioli è un grande allenatore, è l'uomo giusto per la Fiorentina. Se è tornato in Italia..."

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato durante l'evento Racconti Mondiali, condotto da Marco Cattaneo, in diretta dal Valdichiana Village. Questo un estratto delle sue dichiarazioni sulla Fiorentina e sulla Nazionale.

“Sono partito da un paesino di montagna, Serramazzoni, con il sogno di diventare calciatore, e ho finito col vincere la Coppa del Mondo. Nella vita può succedere di tutto se ci credi e non molli mai”. Sulla Nazionale, invece: “Con Spalletti si era rotto qualcosa, credo che Gattuso sia l'uomo giusto al momento giusto per riportare l'entusiasmo”.

Infine, alla domanda sulla prossima Serie A e nello specifico sulla Fiorentina: “Per me il Napoli sembra avere qualcosa di più, partirà favorito. La Fiorentina? Pioli è un grande allenatore, lo ha dimostrato ovunque, è lui l'uomo giusto per riportare la Viola in alto. Ha già dimostrato di poter vincere uno Scudetto da completo sfavorito con il Milan: se è tornato in Italia vuole dire che lo ha fatto perché vuole fare bene. A Firenze sta riportando l'energia giusta di cui la piazza aveva un gran bisogno"