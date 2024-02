Ikoné, o exploit o addio: il progetto per evitare una minusvalenza ha una scadenza

Contro il Frosinone forse la miglior prestazione di Ikoné da quando è a Firenze: un gol e un assist che avevano messo il suo timbro su una gara che, anche grazie alle sue giocate, non era mai stato in discussione. A Bologna la storia è tornata ad essere più o meno la stessa, a parte uno squillo ad inizio partita.

O exploit o addio

La storia dice che la discontinuità regna sovrana nel mondo di Jorko e le partite negative superano di gran lunga le poche positive. Nei prossimi mesi o sarà exploit del francese oppure sarà addio in estate.

E recuperare i soldi dell'investimento sarà difficilissimo

Fino ad ora la Fiorentina si era opposta a una sua partenza soprattutto per evitare una profonda minusvalenza. A pesare come un macigno sono i 15 milioni versati nel gennaio del 2022 al Lille per portarlo a Firenze e ora recuperarli è complicato. Lo scrive il Corriere dello Sport.