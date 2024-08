L'Atalanta "abbandona" Nico Gonzalez e punta Samardzic: la strategia della Dea per convincere Pozzo

A circa due settimane circa alla fine della sessione di calciomercato, l’Atalanta di Percassi dopo aver perso Pubil, è alla ricerca una pedina per far fare il salto di qualità al reparto offensivo di Giampiero Gasperini. Rinunciato ormai a Nico Gonzalez della Fiorentina, ormai promesso sposo alla Juventus sotto richiesta di Thiago Motta, nelle ultime ore la Dea sembra esser tornata alla carica per uno dei profili piu interessanti della nostra Serie A.

L'Atalanta prova a fare All-in su Samardzic: i dettagli

Stiamo parlando del trequartista di proprietà dell’Udinese Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il giocatore serbo è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza orobica, tanto che nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i due club, con l’Atalanta che sarebbe pronta ad accontentare l’alta richiesta del padron Pozzo.

La richiesta di Pozzo è alta ma l'operazione può andare a buon fine

Il diktat del club bianconero è ormai chiaro da tempo: la richiesta da parte dei friulani di 25 milioni di euro. L’intenzione dell’Udinese, e in primis del suo presidente, è quella di non fare sconti a nessuno, ma è chiaro che se i nerazzurri dovessero raggiungere la cifra richiesta, con bonus annessi, il club lo lascerebbe partire. Da parte del calciatore invece c'è disponibilità al trasferimento.