Biraghi osservato speciale. Quattro novità in arrivo

La partita di Conference League contro il Ferencvaros sarà terreno di novità per la Fiorentina.

Per domani, l'osservato speciale si chiama Biraghi che si è procurato una distorsione alla caviglia a Frosinone giovedì scorso e che non è andato oltre la convocazione due giorni fa contro il Cagliari.

Le vere novità saranno rappresentate da Christensen in porta, Ranieri in difesa, Lopez a centrocampo e Kouame in attacco. Come avete già letto a parte, un altro aspetto particolare sarà rappresentato dalla gestione di Nzola da parte di Italiano.