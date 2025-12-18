Bucchioni: “Forse Ballardini sarebbe stato più adatto di Vanoli. Kean via? No, bisogna ripartire da lui”

A Radio Sportiva il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è stato interrogato su varie questioni di casa Fiorentina, spaziando tra campo, mercato e non solo.

‘Forse Ballardini sarebbe stato più adatto’

“La Fiorentina rischia davvero la Serie B, non si può nascondere tutto ciò che sta succedendo ed anche numericamente la situazione è drammatica. La squadra sulla carta è forte? Lo sarebbe anche ora, quindi bisogna intervenire e forse il tempo è già scaduto. La Salernitana, a 9 punti, cambiò allenatore e dirigenza, dando carta bianca a Sabatini sul mercato. Da Vanoli ci si aspettava di più, forse il compito è più grande di lui. In 7 partite non ha dimostrato di avere il coraggio di cambiare qualcosa, fare fuori certi giocatori. Forse Ballardini sarebbe stato più adatto di Vanoli, ha già vissuto queste situazioni”.

‘Piccoli uno dei grandi fallimenti’

“Commisso ha problemi personali ed è lontanissimo, fare videocall senza guardare in faccia la gente di persona è complicato. I manager non sono all’altezza della situazione. Vendere Kean? No, bisogna ripartire da lui e mettergli una squadra a disposizione. È un giocatore di qualità superiore ed ha una forza dirompente. Piccoli invece è stato uno dei grandi fallimenti del mercato della Fiorentina: 27 milioni per un calciatore che ha mostrato i suoi limitati, con una storia di squadra di bassa classifica. L’Atalanta non l’aveva già ritenuto pronto dopo vari prestiti”.

“E questo attendismo? Per cosa? Che può succedere a Losanna? Dal Viola Park filtrano sempre le solite cose, poi la squadra va in campo e perde. Ci sarebbero delle scelte da fare, manager autorevoli che conoscono il calcio. Dopo Pradè, si fatica a trovare qualcuno di calcio all’interno della Fiorentina. La società non è mai stata organizzata dopo la perdita di Barone. Si stanno dando compiti più grandi delle proprie possibilità ai suoi elementi. Se non si cambia qualcosa e si inverte la rotta, c’è poco da potersi aspettare, c’è solo la speranza. Ci sono 23 partite e servono 30 punti, ma il gruppo viola è spaccato”.