Quale futuro per l'ex viola Italiano? Parole di continuità con Bologna, ma...
L'allenatore del Bologna ed ex Fiorentina Vincenzo Italiano potrebbe presto cambiare destinazione. Il suo futuro è ancora un punto interrogativo, come rivela il giornalista Matteo Moretto su YouTube.
“Occhio al futuro di Italiano”
“Occhio al futuro di Vincenzo Italiano. Nonostante determinate dichiarazioni di continuità del suo lavoro sulla panchina del Bologna, risulta che sia apprezzato da diversi club importanti in Italia”.
“Ci sono tante squadre interessate”
“Ha un contratto fino al 2027, guadagna poco più di 3 milioni euro a stagione. Ha allungato il contratto lo scorso maggio. Adesso è un nome da tenere d'occhio, qualora ci dovesse essere un tetris di panchine. Soprattutto in ottica Nazionale. Può rimanere a Bologna, ma c'è un asterisco da tenere in considerazione. Piace a molte squadre”.
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