Corriere dello Sport-Stadio: la richiesta alla Juve prima di Paratici

Sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolo in prima pagina è sulla Fiorentina: “L'appello” e in sommario: “Commisso jr: ‘La Fiorentina deve essere unita e forte’”. A pagina 12 in taglio alto: “Vanoli, la doppia via” e poi: “Kean e anche Piccoli per confermare il trend in trasferta”, in taglio basso: “Un difensore last minute: chiesto Rugani”. A pagina 13 il primo discorso di Joseph Commisso: “Fiorentina tosta e dura. Avanti così”.