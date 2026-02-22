La prima maxi trave? E' sempre lì al suo posto. Problemi con la seconda, ma niente ritardi a patto che...

Vi ricordate la maxi trave posata la scorsa settimana alla presenza anche del sindaco di Firenze, Sara Funaro? Ebbene, quella è sempre lì, al suo posto ovvero la nuova Fiesole, anche se qualcuno ha provato a raccontare (volontariamente? Per interesse?) un'altra storia.

Problemi di allineamento

La maxi trave che ha riscontrato problemi è la seconda, quella che doveva essere montata il giorno dopo la ‘cerimonia’ che c'è stata. Un problema di allineamento che non consentiva il perfetto collegamento tra le strutture. Pochi millimetri in questo caso fanno tutta la differenza del mondo.

Per questo motivo è stata rispedita allo stabilimento di Pordenone in cui era stata prodotta per poter poi ritornare a Firenze perfetta.

No ritardi…per ora!

Ritardi nel cantiere? In questo momento non ci sono o quantomeno questo piccolo stop non ne determina di significativi. E' chiaro che se l'inconveniente dovesse ripetersi (visto che sono dieci le travi da installare) allora sarebbe tutta un'altra musica