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Prove di centenario al Franchi! Il test del fantastico gioco di luci dà un assaggio della festa viola - FOTO FN

Stefano Del Corona /
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La Fiorentina vuole festeggiare il centenario in grande stile. Sono tante le iniziative promosse dalla società per omaggiare la storia viola e celebrare il primo secolo di Fiorentina

Festa al Franchi

L'evento principale sarà senz'altro la festa che andrà in scena al Franchi il 29 agosto, nel dopo partita della sfida tra i viola ed il Frosinone. Durante i festeggiamenti ci sarà spazio anche per uno splendido gioco di luci, che ieri sera è stato provato in vista dell'imminente compleanno. 

Test per l'illuminazione

Come possiamo vedere dalla foto esclusiva di FiorentinaNews.com, i viola non hanno lasciato niente al caso ed hanno pensato ad un'illuminazione impressionante per il centenario. 

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