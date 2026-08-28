Prove di centenario al Franchi! Il test del fantastico gioco di luci dà un assaggio della festa viola - FOTO FN

La Fiorentina vuole festeggiare il centenario in grande stile. Sono tante le iniziative promosse dalla società per omaggiare la storia viola e celebrare il primo secolo di Fiorentina.

Festa al Franchi

L'evento principale sarà senz'altro la festa che andrà in scena al Franchi il 29 agosto, nel dopo partita della sfida tra i viola ed il Frosinone. Durante i festeggiamenti ci sarà spazio anche per uno splendido gioco di luci, che ieri sera è stato provato in vista dell'imminente compleanno.

Test per l'illuminazione