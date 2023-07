L'ufficialità di Arthur Melo alla Fiorentina si è fatta attendere fino a metà pomeriggio di ieri e adesso, come precisa La Nazione, il giocatore brasiliano potrà pensare soltanto a mettersi in forma dal punto di vista atletico. Difficile vederlo già in campo stasera nell’amichevole con il Catanzaro, ma il brasiliano, che dovrebbe il numero 8 di maglia appartenuto fino a giugno a Saponara, non vede l'ora di iniziare. Si è allenato per adesso con un permesso speciale della Juventus in attesa che l'iter burocratico fosse completato e adesso il Viola Park diventerà la sua nuova "casa".

Sicuramente in queste ore sono trasparse da parte sua idee chiare e voglia di rilancio nella città preferita dalla fidanzata Carol, ovvero Firenze: sorrisi e felicità, e adesso testa al campo per tornare alla ribalta con la maglia viola.