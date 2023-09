Una delusione da dimenticare in questo avvio di stagione. La Fiorentina vuole tornare a vincere in casa in Serie A

Un inizio di stagione piuttosto altalenante, per la Fiorentina, che ha mostrato ottimi sprazzi accompagnati da cali importanti. Risultato? L'unica in casa in campionato finora giocata, contro il Lecce, è terminata con un amaro pareggio che la Viola vuole lasciarsi alle spalle.

Come riporta Il Tirreno, l'ultimo successo tra le mura amiche in Serie A risale al 27 maggio contro la Roma. La volontà è quella di tornare a far divertire il proprio pubblico, all'avvio di un periodo pieno di partite.