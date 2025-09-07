Eugenio Ascari, procuratore e intermediario di mercato, ci ha parlato - in esclusiva a Fiorentinanews.com - della sessione acquisti da poco conclusa della Fiorentina, partendo dalle permanenza dei calciatori più importanti:

“Ottimo il mercato della Fiorentina”

“Il mercato della Fiorentina è stato più che positivo - ha detto Ascari - a partire dalla conferma di giocatori che rappresentano l'ossatura della squadra della passata stagione. Il rinnovo di De Gea, il riscatto di Gosens, le permanenze di Dodo e Kean così come la conferma di Fagioli sono un bel viatico per migliorare l'organico già validissimo che c'era prima. Inoltre, sta per arrivare il rinnovo di Mandragora, oltre all'innesto di calciatori funzionali come Sohm, Nicolussi Caviglia, Viti, Fazzini e lo stesso Dzeko. Insomma, il mercato è stato ottimo a mio avviso”.

“Un pacchetto composito a centrocampo”

“A centrocampo le variabili sono quasi infinite per Pioli - ha proseguito il procuratore - ha un pacchetto molto composito e ricco, dove ci sono anche Richardson e Sabiri che potrebbero sorprendere. In difesa è tutto a posto secondo me, soprattutto con la conferma di Comuzzo, mentre sul vice di De Gea posso dire che sia giunto il momento di dare qualche chance anche a Martinelli. Tutti ne parlano molto bene e mi piacerebbe vederlo all'opera in Conference League. L'unico tassello mancante dal mercato, a mio avviso, è stato Bernabé, un ragazzo che avrebbe aggiunto ancora più qualità alla Fiorentina. Sohm ha caratteristiche diverse, e lo stesso vale per Nicolussi Caviglia”.