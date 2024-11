Poesio: "Richardson assenza importante, a gennaio servono rinforzi. Kean vuole rimanere a Firenze, la clausola non c'entra"

Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato a Radio Bruno, durante il PentaSport, del momento della squadra di Palladino e del possibile vice-Kean.

“Quella di Richardson sarà un'assenza pesante”

“Richardson è stato comprato come giovane riserva, ma la Fiorentina ha moltissime partite e la sua assenza sarà pesante quanto quella di un titolare, specialmente considerando che si stava inserendo nelle rotazioni. A gennaio penso che la Fiorentina dovrà ovviare a questa mancanza”

“La Nazionale è una grande occasione”

“Kean in Nazionale è una grande occasione per il ragazzo, stanno tornando di moda gli attaccanti veri in Nazionale e Kean si sta ritagliando uno spazio di forza. Giocare per l'Italia è solo un pro, tutto di guadagnato. Per il vice Kean serve un attaccante esperto, mi piace Djuric. La sua clausola non mi preoccupa, credo proprio che si trovi bene qua, vorrà restare”.