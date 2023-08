Fratini: "Mina avrà anche esperienza, ma è una scommessa che non mi convince. Alla Fiorentina manca un attaccante da 20 gol"

L'intermediario di mercato Michele Fratini è intervenuto a Radio Toscana per commentare le mosse di mercato della Fiorentina:

“Mina buon centrale d'esperienza, ma a Firenze non sarà facile, specie dopo una stagione in cui praticamente non ha giocato. Igor quando stava bene ha fatto grandi cose, a parte l'errore in finale. Mina mi sa tanto di giocatore preso e messo lì, da parte, una scommessa presa dall'estero che non mi convince. In Italia abbiamo tantissimi giovani buoni, lo si è visto anche al Mondiale Under 20, ma continuiamo a pescare al di fuori”.

E poi sul centrocampo: “Arthur, Infantino, Bonaventura, Castrovilli, Barak, Mandragora… la Fiorentina nel mezzo è a posto. E' in attacco che manca un attaccante da doppia cifra, ma da 20 reti. Il club deve iniziare a investire, non solo a spendere”.