L'Inter si muove per un difensore del Boca Juniors da tempo nel mirino della Fiorentina. La situazione

“Dario Baccin, vice direttore sportivo dell’Inter, era presente per la finale di Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense per osservare da vicino il difensore argentino Nicolas Valentini. Il classe 2001 degli Xeneizes può essere un profilo per il futuro dei nerazzurri”.

Lo ha riferito il giornalista Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com durante una diretta con Il Futbol Sudamericano. Sul calciatore c’è da tempo l’interesse anche della Fiorentina, che aveva chiesto informazioni nella scorsa sessione di mercato.

Era presente anche l’ex difensore di Catania, Genoa e non solo Nicolas Spolli, che ha commentato così: “Valentini è un centrale mancino reduce dal prestito all’Aldosivi, bel piede e bella struttura, ha anche passaporto comunitario, è un giocatore molto affidabile. Non sono sicuro che oggi sia da Inter e possa venire e prendere il posto di Acerbi, magari potrebbe diventare un giocatore da Inter col giusto percorso”.

Su Valentini, seguito a lungo dalla dirigenza viola la scorsa estate per rinforzare il pacchetto arretrato, ora si fa quindi viva anche l’attenzione dell’Inter. Il difensore mancino del Boca Juniors ha un valore di mercato che oscilla tra i 5 ed i 7 milioni di euro. Da tenere in considerazione il fatto che il calciatore ha passaporto italiano e potrebbe essere tesserato con facilità, anche nel prossimo mercato di riparazione.