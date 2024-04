Italiano: "Tra legni e rigori, ci sono stagioni che nascono storte. Speravo che Belotti segnasse, da martedì riavremo anche Nzola"

Il commento da parte del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano in sala stampa:

"La soddisfazione più grande è che quando affrontiamo una delusione poi riusciamo a ripartire, farlo in questo modo qua mi fa felice. Avevamo bisogno di vincere in casa, di una vittoria per preparare bene la partita con il Bruges. Sono contento dei gol degli esterni, di Barak, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo perché volevamo arrivare bene alla partita di giovedì.

Gol in tutti i modi? Soprattutto quelli di Gonzalez sono quelli che dovremo ricercare, l’esterno che si affianca alla punta e va a chiudere sui cross. Nel primo tempo ne sono arrivati tanti e non avevamo riempito bene l’area. Il primato nei gol di testa mi piace, oggi ho rivisto Quarta in gol, quest’anno è stato straordinario sotto porta. Poi Barak, Arthur, ruotando così abbiamo modo di fare punti e giocare tutti.

Rammarico per pali e rigori sbagliati? Ci sono annate che nascono in questo modo, è inspiegabile tutti i legni che abbiamo colpito, tutti i rigori sbagliati da rigoristi che sembravano infallibili. Non ci hanno permesso di fare molti più punti in campionato e di stare lì in alto, anche se abbiamo la possibilità di scalare qualche altra posizione. Se fossimo stati più precisi e con meno paura dal dischetto potevamo avere dei punti in più.

Da domani si pensa al Bruges, l’abbiamo studiato ed è una signora squadra. Oggi ha battuto 3-0 il Genk, che conosciamo avendolo affrontato. Dobbiamo preparare questa partita col sorriso, da me ai giocatori, a Pradè, il presidente, la gente, dobbiamo arrivarci con questo spirito tutti.

Belotti e Nzola? In programma c’era l’ultima mezz’ora per Andrea, con il cambio obbligato di Kouame. Speravo riuscisse a fare gol, in questo momento anche per lui c’è questa maledizione però sembra di vederlo molto migliorato per questo problemino che ha avuto.

Nzola ha avuto qualche problema a livello familiare, da martedì sarà di nuovo con la squadra e mi auguro che sia tutto a posto, ce lo riavremo.

Favoriti con il Bruges? Personalmente sto iniziando a vedere quello che hanno fatto in Conference, nell’ultima partita hanno vinto contro un Paok di buon livello quindi è una squadra pericolosa, giovane, propone. Ha 3-4 elementi di grande qualità ed è organizzata, si sta giocando il tutto per tutto per vincere il titolo in Belgio. Partita difficile da preparare bene, ci teniamo a superare il turno".