L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Rapid Vienna di domani: “Non è questione di cambiare il trend, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. Abbiamo cominciato bene in Conference, è un obiettivo e vincere aiuterebbe ulteriormente in classifica. Sappiamo che abbiamo un momento delicato in campionato e quanto saranno delicati i prossimi tre impegni, ma il campionato è un'altra cosa. Una partita per volta”.

“Per larghi tratti giochiamo da squadra. Dobbiamo cogliere i campanelli d'allarme”

“Per buoni tratti delle partite giochiamo da squadra. E abbiamo giocato alla pari contro collettivi di ottimo livello. Dobbiamo stare uniti anche nei momenti difficili della partita, dettati o dai tuoi errori o dalla bravura dei tuoi avversari. Dobbiamo cogliere i campanelli d'allarme, come quando siamo rimasti in dieci sull'1-1 a Milano. Non è che io faccio fatica, siamo tutti più compatti di quello che si pensa o di quello che si dice, che ci sta compattando ancora di più. Domani c'è la possibilità di fare un risultato positivo e ce la metteremo tutta. Poi torneremo al campionato, che è la nostra priorità”.

“Incontro coi senatori? Tutte falsità. Ecco cosa ci manca”

Incontro con senatori del gruppo e suo rifiuto? “Se qualche giocatore va dall'allenatore a dire qualcosa, secondo te l'allenatore è così stupido da mettersi contro lo spogliatoio? Smentisco in pieno, è una falsità. Siamo uniti e compatti, poi ci sono i risultati e il momento è delicato. Miglioramenti? Dobbiamo riempire l'aria di più e concludere meglio, ma credo che siano state prestazioni di buon livello. Chiaramente ci manca qualcosa, sempre meno”.

“La Conference resta un obiettivo. Non ci è andata benissimo…”

Sulla Conference: “Vogliamo arrivare in fondo, ma è evidente che abbiamo pescato le squadre più complicate nelle prime tre fasce. Il Rapid è una squadra veloce, verticale e intensa. Dobbiamo rispondere con una qualità superiore. Ripeto che la competizione è un obiettivo”.