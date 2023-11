Antonelli: "La Fiorentina darà del filo da torcere al Milan. Jovic? In allenamento ha colpi da campione"

Luca Antonelli, ex Milan, è intervenuto Radio Bruno Toscana per parlare della gara della Fiorentina a San Siro:

Due Viola su tutti

“Mi aspetto una bellissima partita perché la Fiorentina si trova in alto grazie ad un allenatore fortissimo: darà filo da torcere al Milan. Poi la Viola ha due fenomeni che si chiamano Bonaventura e Nico Gonzalez. Non mi aspettavo che Jack potesse rendere ancora così a 34 anni. Quando girano sia lui che Gonzalez, la Fiorentina vince praticamente sempre”.

L'ex di turno

E poi sul grande ex: “Se era del Real Madrid tanto scarso non era, ma non so cosa gli sia successo. Chi si allena con lui dice che ha colpi da campione: tocca al Milan tirarne fuori il meglio”.