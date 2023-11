Reduce dalla serata della Hall of Fame, tra i vincitori dell'ultimo Scudetto della Fiorentina, ‘Cavallo Pazzo’ Luciano Chiarugi è intervenuto a Lady Radio per parlare della situazione di casa Fiorentina in vista del rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina deve sempre rappresentare e onorare chi ha fatto parte di questa società. L'assenza della società alla Hall of Fame è una cosa che personalmente mi dispiace molto”.

“Quella col Milan è una partita curiosa e strana, bella sotto molti punti di vista. Si è fatto male anche Okafor, il Milan è stato molto sfortunato anche se Giroud si è fatto espellere in un modo che non è da lui. La vera assenza pesante è quella di Leao. Il Milan ha comunque le soluzioni per far fronte alle mancanze. Per i rossoneri sarebbe un guaio non fare risultato, la Fiorentina invece deve andare a San Siro come a Napoli, affrontando una grande squadra con spensieratezza”.

Prosegue: “Se Gonzalez non giocasse titolare la Fiorentina perderebbe qualcosa sicuramente, è un ragazzo giovane e potrebbe dire che se la sente. Da ex calciatore se stavo bene giocavo sia venerdì che domenica. Certo l’argentino è tra i più importanti della rosa viola, Italiano ha però il quadro della situazione precisa e a lui spettano le scelte, la rosa della Fiorentina è ampia e ha tante carte da giocarsi. Attendo di vedere con che formazione la Fiorentina si presenterà”.

Poi Chiarugi ha aggiunto: “Nzola cerca di fare ma non riesce, non è sereno e tranquillo nonostante gli incoraggiamenti del tecnico, è un calciatore completamente diverso da quello che conosciamo. Beltran è alle prese con un calcio per lui nuovo, spero che Batistuta gli abbia dato dei consigli preziosi, lo stesso vale per Infantino. Sicuramente mister Italiano starà cercando di capire come coinvolgere al meglio anche la parte restante della squadra nella fase offensiva per trovare delle soluzioni”.