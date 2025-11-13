L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV, affrontando varie tematiche in seguito al cambio di allenatore della Fiorentina e alle prossime sfide delicatissime della squadra gigliata, che deve risalire dall'ultimo posto in classifica.

“Vanoli credo proseguirà col 3-5-2 anche se con diversi dettami tattici, con maggiore copertura e cercando molto di più la profondità. Gli esterni saranno meno alti e più attenti alla fase difensiva. In difesa la Fiorentina ha commesso tanti errori individuali, Vanoli ha sempre lavorato molto sull’aspetto difensivo e speriamo possa risolvere i problemi. In questa sosta, e lo si è capito, il nuovo allenatore gigliato lavorerà tanto anche sull’aspetto fisico. Non sappiamo che preparazione abbia fatto la Fiorentina, ci sono varie possibilità a seconda di cosa si sceglie, da quanto visto finora però qualcosa alla squadra manca”.

‘Pongracic? Lo proverei in mediana’

“Ranieri non è in un ottimo momento, ma chi lo è in difesa attualmente? Forse il meno peggio finora è Pablo Marì, non punterei il dito sul capitano viola. Pongracic è il più in difficoltà, ha esperienza ma in questo momento servirebbe altro. Il croato lo sposterei a metà campo, davanti alla difesa per vedere cosa succede, potrebbe essere un libero aggiunto davanti ai difensori. In difesa ho molta fiducia in Comuzzo, serve concretezza in questa fase. Viti non lo vedo male, si gioca il posto con Ranieri”.

‘Fortini la nota più lieta, in attacco…’

“Sohm nelle ultime gare è stato il migliore a centrocampo, ha sostanza e ha dimostrato di avere buon tocco di palla, come evidenziato in occasione dell’assist a Piccoli a Marassi. È imprescindibile per la Fiorentina, mentre per rivedere Fagioli servirà del tempo: dipende solo da lui. Fortini è la nota più lieta, un giocatore interessante, che sa agire su entrambe le fasce, ha corsa, un calciatore su cui puntare molto. Se Gosens fosse pronto per la Juventus schiererei Fortini a destra al posto di Dodô. Davanti? Kean e al suo fianco Gudmundsson. Piccoli nelle ultime partite ha offerto prove positive ed averlo è importante: non deve però giocare in coppia con Kean”.

Infine ha aggiunto: “Le voci sulla cessione della Fiorentina? Se continuano ad uscire, significa che qualcosa di vero c’è. Però dobbiamo dare credito alle parole del presidente Commisso”.