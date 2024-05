Amrabat, il mediano che impressionò Ibrahimovic. L'endorsement significativo e il marocchino nel mirino del Milan

Nuovo club italiano per un centrocampista viola di ritorno?

Nel prossimo mercato estivo, il Milan è intenzionato a rinforzare il centrocampo, reparto in cui manca un giocatore fisico da piazzare davanti alla difesa. Qualche nome è già stato accostato al Diavolo nelle ultime settimane, tra cui anche quello di Sofyan Amrabat, mediano della Fiorentina che in questa stagione ha giocato in prestito al Manchester United ed il cui destino sembra essere già scritto: i Red Devils non vogliono riscattarlo e quindi il marocchino è destinato a tornare a Firenze.

Prospettive viola molto complesse per Amrabat, che a breve tornerà a Firenze

La permanenza alla Fiorentina è improbabile dopo l'addio fortemente voluto dal classe '96 africano, che ha fatto di tutto per andarsene da Firenze la scorsa estate e dovrà cercare un'altra squadra in cui andare. Amrabat potrebbe tornare quindi di moda anche per il Milan e c'è un dirigente che lo apprezza davvero molto. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, che a dicembre 2022 parlò così del giocatore marocchino: "Chi mi piace in Serie A? Kvaratskhelia sta facendo molto bene. Poi mi piace molto Amrabat della Fiorentina, forte forte". Un endorsement che potrebbe avere un peso specifico notevole.