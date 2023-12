Sella: "Se la Fiorentina avesse un Lukaku, a quest'ora starebbe lottando per lo scudetto"

Ezio Sella, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Serie A, dove ha commentato Beltran e la possibilità di Champions per la Viola:

Su Beltran

“Beltran ha grandi potenzialità, deve capire ancora il calcio italiano, non credo sia un centravanti vero, ma nel gioco di Italiano può ugualmente esprimersi e i compagni possono beneficiare del lavoro che fa per la squadra”.

Sulla Champions

E ancora: “Se la Fiorentina avesse un attaccante come Lukaku sarebbe in lotta per lo scudetto, ma certi giocatori costano. Quando si scommette su attaccanti stranieri giovani ci vuole anche un pizzico di fortuna, come fu per Vlahovic. Champions League? Ce ne sono tante quest'anno là nel mezzo, ma per ora anche la Viola”.